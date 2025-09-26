به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع اعلام کرد که طرح دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه، خواستار آزادی اسرای صهیونیست ظرف ۴۸ ساعت و خروج تدریجی نظامیان رژیم اسرائیل از نوار غزه است.

سی ان ان همچنین به نقل از منبع مذکور نوشت که طرح ۲۱ ماده‌ای دولت ترامپ خواستار آن است که حماس در آینده نقشی در اداره غزه نداشته باشد.

بر اساس این گزارش، طرح دولت ترامپ شامل جدول زمانی برای خروج نیروهای صهیونیست از غزه نیست. طرح ترامپ همچنین مبتنی بر عدم امکان کوچاندن اجباری از نوار غزه است.

این منبع گفت که دولت ترامپ در طرح خود خواستار دو سطح از حکومت موقت در غزه یکی توسط یک نهاد بین‌المللی فراگیر و دیگری توسط یک کمیته فلسطینی است.

ترامپ امروز بار دیگر مدعی شد که به پایان جنگ در غزه نزدیک شده است. او به خبرنگاران گفت: ما به دست یابی برای توافقی که به جنگ در غزه پایان دهد و اسیران را برگرداند، نزدیک شده‌ایم.

ترامپ دیروز در نشست با اردوغان نیز این ادعا را تکرار کرده بود.

این ادعا در حالی است که وی به شدت از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده است و مردم غزه و منطقه با سلاح‌های آمریکایی که واشنگتن به تل آویو می‌دهد، کشته می‌شوند.