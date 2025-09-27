هوای اصفهان برای پنجمین روز پیاپی آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز شنبه پنجم مهر با میانگین ۱۱۷ AQI برای پنجمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۴۴، خیابان فرشادی ۱۴۱، خیابان فیض ۱۳۱، بولوار کاوه ۱۳۰ و خیابان هزار جریب ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان در ایستگاه خیابان زینبیه با عدد ۱۵۷ و کردآباد ۱۸۹ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۹۴، بزرگراه خرازی ۹۹، دانشگاه صنعتی و خیابان میرزا طاهر ۸۲، خیابان رهنان ۹۶ و سپاهان‌شهر ۷۷ AQI قابل قبول است.

امروز همچنین شاخص هوای خمینی‌شهر و زرین‌شهر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در قهجاورستان بر مدار قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

