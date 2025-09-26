نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری در سطح خراسان شمالی حاکم خواهد بود.

وی افزود: جمعه در اغلب ساعات آسمان صاف خواهد بود، شنبه در برخی ساعات افزایش موقت ابر پیش‌بینی می‌شود و یکشنبه نیز در بعضی ساعات آسمان قسمتی ابری خواهد بود، همچنین طی روز دوشنبه آسمان استان در بیشتر ساعات صاف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی این مدت غبار صبحگاهی به‌ویژه در مناطق سردسیر استان انتظار می‌رود.

داداشی تصریح کرد: از نظر دمایی نیز روند نسبی افزایشی دما تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.