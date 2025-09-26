  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

هوای خراسان شمالی تا اواسط هفته آینده پایدار می‌ماند

هوای خراسان شمالی تا اواسط هفته آینده پایدار می‌ماند

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق پیش‌بینی‌ها جو استان تا اواسط هفته آینده نسبتاً پایدار خواهد بود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری در سطح خراسان شمالی حاکم خواهد بود.

وی افزود: جمعه در اغلب ساعات آسمان صاف خواهد بود، شنبه در برخی ساعات افزایش موقت ابر پیش‌بینی می‌شود و یکشنبه نیز در بعضی ساعات آسمان قسمتی ابری خواهد بود، همچنین طی روز دوشنبه آسمان استان در بیشتر ساعات صاف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی این مدت غبار صبحگاهی به‌ویژه در مناطق سردسیر استان انتظار می‌رود.

داداشی تصریح کرد: از نظر دمایی نیز روند نسبی افزایشی دما تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6602290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها