کیفیت هوای تهران قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۰ در وضعیت زرد و قابل قبول، قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۸۲ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.