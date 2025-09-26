لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد، طی امروز و فردا شنبه ناپایداری‌هایی به صورت افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید را به ویژه در مناطق جنوب، غربی و مرکزی استان در ساعات بعدازظهر خواهیم داشت.

به گفته وی، در برخی مناطق مستعد احتمال وقوع تند باد لحظه‌ای نیز وجود دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: شنبه بعدازظهر در ارتفاعات شمال غرب استان بارش خفیف دور از انتظار نیست.

امینی افزود: از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته پیش رو نیز جوی پایدار حاکم خواهد شد.

وی با بیان اینکه کمینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش دارد، ادامه داد: از شامگاه فردا (شنبه) کاهش یک تا سه درجه سلسیوس دما را انتظار داریم.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: خور و بیابانک و چوپانان با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.

امینی اضافه کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.