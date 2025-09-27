  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۵

گلوبس: اسرائیل ثبات امنیتی ندارد

یک روزنامه صهیونیستی به تداوم بی ثباتی امنیتی در اراضی اشغالی در سایه عملیات‌های موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه صهیونیستی گلوبس گزارش داد که تداوم بی ثباتی امنیتی در اراضی اشغالی فعالیت شرکت‌های هواپیمایی بین المللی را در این منطقه سخت کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است، شرکت هواپیمایی رایان ایر تهدید کرده که روند لغو پروازهای خود را به فرودگاه بن گوریون در صورت تداوم شرایط موجود تا ۳۰ سپتامبر تمدید می‌کند.

لازم به ذکر است که فرودگاه بن گوریون یکی از اهداف اصلی حملات نیروهای مسلح یمن در اراضی اشغالی به شمار می‌رود به طوری که شلیک موشک‌های یمنی به سمت این فرودگاه بارها باعث توقف حرکت هواپیماها و سرگردانی تعدادی از آنها در آسمان اراضی اشغالی شده است.

