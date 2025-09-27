  1. بین الملل
پیام هشدارآمیز رئیس جمهور مصر در سایه تنش با تل‌آویو

در سایه تداوم تنش‌ها میان قاهره و رژیم صهیونیستی، رئیس جمهور مصر یک پیام هشدار آمیز مخابره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان بازدید از دانشکده نظامی این کشور تاکید کرد که هیچ کسی نمی‌تواند علیه مصر دست به تجاوز بزند.

وی تصریح کرد که آگاهی مردم مصر در قبال تحولات کنونی در منطقه بسیار مهم است چرا که منطقه در حال حاضر در مرحله حساسی به سر می‌برد و هر اقدامی باید با فکر و برنامه ریزی انجام شود.

لازم به ذکر است پیشتر نیز اسامه عبدالخالق نماینده مصر در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه توافقنامه صلح با مصر را که طی پنج دهه گذشته پابرجا مانده تهدید می‌کند.

وی اضافه کرد، این مسأله پیامدهای خطرناکی برای منطقه دارد.

عبدالخالق تصریح کرد که قصد و نیت رژیم صهیونیستی دیگر بر کسی پوشیده نیست و تل آویو به دنبال تغییر محل زندگی فلسطینی‌ها در نوار غزه است.

