به گزارش خبرگزاری مهر، افسر بازنشسته اسرائیلی در گفتگو با شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل گفت که یمنی‌ها فقط بازیگر نیستند، بلکه فراتر از همه انتظارات، یک تهدید استراتژیک برای اسرائیل هستند.

وی افزود: آنها دریای سرخ را بسته‌اند و اسرائیل به دلیل تأخیر در حمل و نقل، میلیاردها دلار ضرر می‌کند.

این افسر بازنشسته رژیم صهیونیستی گفت: یمنی‌ها محبوب‌ترین نیرو در جهان عرب و تنها جبهه‌ای هستند که در حمله به اهداف استراتژیک در اسرائیل موفق بوده‌اند.

ارتش و نیروهای مسلح یمن طی روزهای گذشته در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به صنعاء پایتخت این کشور و نیز جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه، سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات شدید پهپادی و موشکی خود قرار داده‌اند. این حملات با موفقیت اهداف خود را محقق کرده است و رژیم صهیونیستی نتوانسته با آن مقابله کند.

یمنی‌ها کنترل تنگه باب المندب یکی از مهم‌ترین نقاط دریایی در جهان را در دست دارند و بارها کشتی‌های رژیم صهیونیستی را هدف حملات خود قرار داده‌اند.