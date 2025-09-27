  1. استانها
  2. لرستان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

دلفان قهرمان مسابقات کشتی فرنگی استعدادهای برتر لرستان شد

خرم‌آباد - تیم کشتی فرنگی دلفان قهرمان مسابقات استعدادهای برتر لرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابت‌ها که به میزبانی شهرستان دلفان و با حضور ۱۰۰ کشتی‌گیر در قالب ۱۰ تیم برگزار شد، تیم میزبان موفق شد با ۲۷۵ امتیاز به مقام قهرمانی برسد.

پس از دلفان تیم‌های خرم‌آباد و دورود نیز به ترتیب با ۱۴۶ و ۱۳۱ امتیاز دوم و سوم شدند.

نفرات اول اوزان مختلف این مسابقات به شرح زیر هستند:

وزن ۳۵ کیلوگرم: امیر رضا جهانی مقدم دلفان
وزن ۳۸ کیلوگرم: عباس نظری دلفان
وزن ۴۱ کیلوگرم: سبحان طاهری دلفان
وزن ۴۴ کیلوگرم: فرید همتی دلفان
وزن ۴۸ کیلوگرم: امیررضا نورعلی کوهدشت
وزن ۵۲ کیلوگرم: امیر حافظ کرم پور پلدختر
وزن ۵۷ کیلوگرم: امبر مهدی علیدادی دلفان
وزن ۶۲ کیلوگرم: طاها سیفی دلفان
وزن ۶۸ کیلوگرم: ابوالفضل زینلی پور خرم اباد
وزن ۷۵ کیلوگرم: سپهر هادی نژاد دلفان
وزن ۸۵ کیلوگرم: کیان گراوند خرم اباد
وزن ۱۰۰ کیلوگرم: ابوالفضل مقصودی دلفان

در رده‌بندی نهایی این مسابقات تیم‌های کوهدشت با ۱۲۱ امتیاز، پلدختر ۱۲۰ امتیاز، ازنا ۱۰۸ امتیاز، زاغه ۶۷ امتیاز، چگنی ۵۰ امتیاز و معمولان ۲۰ امتیاز مقام‌های چهارم تا دهم تیمی را کسب کردند.

نفرات اول این رقابت‌ها در اواخر مهرماه به مسابقات قهرمانی کشور در استان فارس اعزام می‌شوند.

