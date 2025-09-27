طرح ارتقای انضباط اجتماعی در رومشکان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری فرمانده انتظامی رومشکان امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، طرح برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گره‌های ترافیکی در محورها و معابر، پلیس راهور با همکاری یگان‌های تابعه در سه روز گذشته به اجرای طرح ارتقای انضباط اجتماعی در سطح این شهرستان پرداخت.

وی با اشاره به توقیف ۲۲ دستگاه موتورسیکلت و پنج دستگاه خودرو مزاحم و متخلف در نتیجه اجرای این طرح، افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی، عدم ارائه مدارک شناسایی، فقدان گواهینامه و مدارک همراه و همچنین ایجاد مزاحمت ازجمله عمده تخلفات رانندگان وسائط نقلیه مذکور بوده است.

فرمانده انتظامی رومشکان با اشاره به انتقال وسایل نقلیه توقیفی به پارکینگ و استمرار این طرح، از رانندگان خواست که علاوه بر احترام به حقوق عابرین پیاده و دیگر رانندگان، همواره با سرعت مطمئنه حرکت کرده و قوانین و مقررات راهنمایی‌ورانندگی را رعایت کنند.