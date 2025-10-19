  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

سرپرست بخشداری مرکزی رومشکان منصوب شد

خرم‌آباد- با صدور حکمی از سوی استاندار لرستان، سرپرست جدید بخشداری مرکزی رومشکان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، طی حکمی، عابدین گراوند را به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی رومشکان منصوب کرد.

مراسم معارفه سرپرست جدید بخشداری مرکزی رومشکان امروز ۲۷ مهرماه جاری برگزار شد.

این مراسم با حضور رضا آریایی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان، برگزار و مسئولیت‌های وی به صورت رسمی آغاز شد.

در این مراسم بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و تلاش برای ارتقای خدمت‌رسانی به مردم منطقه تأکید شد.

سرپرست جدید بخشداری مرکزی رومشکان نیز بر پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای و ارائه خدمات به شهروندان تأکید کرد.

