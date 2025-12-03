  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

کشف ۲ تن آرد قاچاق در میامی؛ نیسان توقیف شد

کشف ۲ تن آرد قاچاق در میامی؛ نیسان توقیف شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف دو تن آرد قاچاق در بار خودروی نیسان عبوری خبر داد و گفت: این خودرو توقیف و راهی پارکینگ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی میامی با بیان اینکه مأموران انتظامی عباس آباد به خودرو نیسان مشکوک شدند، ابراز داشت: خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد.

وی با بیان اینکه خودرو حاوی آرد خارج از شبکه توزیع بدون مجوز و مدارک قانونی معتبر بود، افزود: دو تن آرد قاچاق کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی میامی ارزش این محموله را یک‌میلیارد ریال برشمرد و ابراز داشت: خودرو توقیف و راننده به عنوان متهم به مراجع قضائی معرفی شده است.

موسوی از اجرای طرح ضربتی برخورد با وسایل نقلیه مزاحم به مدت ۴۸ ساعت در میامی خبر داد و تصریح کرد: ۱۳ وسیله نقلیه متخلف شناسایی و اعمال قانون شدند.

وی افزود: عمده تخلفات این وسایل نقلیه عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش، تردد در پیاده رو، عدم ارائه مدارک شناسایی، فقدان گواهینامه و همچنین ایجاد مزاحمت از عمده تخلفات رانندگان وسایل نقلیه مذکور بوده است.

