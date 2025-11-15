توقیف ۵۸ وسیله نقلیه متخلف در قصرشیرین توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کسانی فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین گفت: در راستای اجرای طرحهای مستمر انتظامی برای مقابله با تخلفات رانندگی و رفتارهای مخاطرهآمیز، طی روزهای اخیر ۳۱ دستگاه خودرو و ۲۷ دستگاه موتورسیکلت به دلیل ایجاد آلودگی صوتی، حرکات ناایمن و مزاحمت برای شهروندان توسط پلیس شناسایی و متوقف شدند.
وی افزود: متأسفانه برخی رانندگان با رفتارهای پرخطر ازجمله کورسهای شبانه، دوردور کردن و نصب اگزوزهای غیراستاندارد، آرامش و امنیت روانی شهروندان را بر هم میزنند. در همین راستا، مأموران انتظامی ضمن اجرای طرح ویژه در سطح شهر، این وسایل نقلیه متخلف را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.
فرمانده انتظامی قصرشیرین با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه هنجارشکنی و قانونگریزی رانندگان بدون تسامح برخورد میکند، گفت: ایجاد مزاحمت برای مردم به هیچ عنوان قابلپذیرش نیست و گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس بهصورت شبانهروزی در حال نظارت بر تردد وسایل نقلیه هستند.
کسانی در پایان با هشدار به رانندگان متخلف خاطرنشان کرد: هدف پلیس، حفظ آرامش اجتماعی و امنیت ترافیکی شهروندان است و در این مسیر با هرگونه رفتار ناایمن یا مزاحمتآفرین برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.
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