توقیف ۵۸ وسیله نقلیه متخلف در قصرشیرین توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کسانی فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین گفت: در راستای اجرای طرح‌های مستمر انتظامی برای مقابله با تخلفات رانندگی و رفتارهای مخاطره‌آمیز، طی روزهای اخیر ۳۱ دستگاه خودرو و ۲۷ دستگاه موتورسیکلت به دلیل ایجاد آلودگی صوتی، حرکات ناایمن و مزاحمت برای شهروندان توسط پلیس شناسایی و متوقف شدند.

وی افزود: متأسفانه برخی رانندگان با رفتارهای پرخطر ازجمله کورس‌های شبانه، دوردور کردن و نصب اگزوزهای غیراستاندارد، آرامش و امنیت روانی شهروندان را بر هم می‌زنند. در همین راستا، مأموران انتظامی ضمن اجرای طرح ویژه در سطح شهر، این وسایل نقلیه متخلف را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی قصرشیرین با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه هنجارشکنی و قانون‌گریزی رانندگان بدون تسامح برخورد می‌کند، گفت: ایجاد مزاحمت برای مردم به هیچ عنوان قابل‌پذیرش نیست و گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس به‌صورت شبانه‌روزی در حال نظارت بر تردد وسایل نقلیه هستند.

کسانی در پایان با هشدار به رانندگان متخلف خاطرنشان کرد: هدف پلیس، حفظ آرامش اجتماعی و امنیت ترافیکی شهروندان است و در این مسیر با هرگونه رفتار ناایمن یا مزاحمت‌آفرین برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.