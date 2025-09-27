۱۰ تن چوب فاقد مجوز در الیگودرز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۰ تن چوب درخت بید فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده، بیان داشت: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده است.

سرهنگ اسداللهی، عنوان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد و شهروندان محترم هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.