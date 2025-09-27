کمین نیروهای مقاومت برای نظامیان صهیونیست در شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، رسانه‌های فلسطینی اخباری را در خصوص وقوع یک عملیات توسط رزمندگان مقاومت در شهر غزه منتشر کرده‌اند.

بر اساس این گزارشات، نظامیان صهیونیست در جریان کمین مذکور توسط نیروهای مقاومت هدف قرار گرفته‌اند.

این عملیات در محله تل الهوا واقع در جنوب غرب شهر غزه به وقوع پیوسته است.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است. لازم به ذکر است که از زمان آغاز لشگرکشی رژیم صهیونیستی به شهر غزه با هدف اشغال کامل آن نیروهای مقاومت همچنان به عملیات‌های خود علیه این اشغالگران ادامه می‌دهند.