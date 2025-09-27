  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

کمین نیروهای مقاومت برای نظامیان صهیونیست در شهر غزه

کمین نیروهای مقاومت برای نظامیان صهیونیست در شهر غزه

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از وقوع یک عملیات ضدصهیونیستی در شهر غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، رسانه‌های فلسطینی اخباری را در خصوص وقوع یک عملیات توسط رزمندگان مقاومت در شهر غزه منتشر کرده‌اند.

بر اساس این گزارشات، نظامیان صهیونیست در جریان کمین مذکور توسط نیروهای مقاومت هدف قرار گرفته‌اند.

این عملیات در محله تل الهوا واقع در جنوب غرب شهر غزه به وقوع پیوسته است.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است. لازم به ذکر است که از زمان آغاز لشگرکشی رژیم صهیونیستی به شهر غزه با هدف اشغال کامل آن نیروهای مقاومت همچنان به عملیات‌های خود علیه این اشغالگران ادامه می‌دهند.

کد خبر 6603338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها