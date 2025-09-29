ضربات مقاومت به اشغالگران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرایا القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی اعلام کرد که یک نظامی اسرائیلی را در منطقه الشاطئ واقع در غرب شهر غزه هدف قرار داده و این نظامی مستقیماً هدف اصابت گلوله قرار گرفته است.

از سوی دیگر گردانهای شهید ابوعلی مصطفی اعلام کرد: مراکز تجمع نیروهای دشمن صهیونیستی را در شرق محله الشجاعیه غزه با موشک ۱۰۷ هدف قرار دادیم.

در بیانیه گردانهای شهید ابوعلی مصطفی آمده است که این حملات در واکنش به ارتکاب جنایات اشغالگران علیه ملت فلسطین انجام شده است.

همچنین گردانهای قسام شاخه نظامی حماس نیز اعلام کرد که مبارزانش مرکز اشغالگران را در شرق شهر غزه با خمپاره گلوله باران کرده اند.

این در حالی است که روز گذشته گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز بیان کرد: مبارزان ما موفق شدند یک تانک مرکاوای ارتش رژیم اشغالگر را با موشک یاسین ۱۰۵ در جنوب برج الصالحی در منطقه تل الهوا واقع در جنوب شهر غزه هدف قرار دهند. تعدادی از نیروهای ارتش رژیم اشغالگر در جریان حمله به یک خانه با موشک ضد نفر که در آن تجمع کرده بودند کشته و زخمی شدند علاوه بر آنکه یک نفربر اسرائیلی نیز در اطراف مسجد عمار بن یاسر در منطقه تل الهوا واقع در جنوب شهر غزه با یک موشک تاندوم هدف قرار گرفت.

گردان‌های قسام علاوه بر آن تاکید کرد: مبارزان ما در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در منطقه التفاح واقع در شرق شهر غزه یک نظامی صهیونیست را با سلاح تک تیرانداز هدف قرار دادند که بر اثر آن این نظامی صهیونیست کشته شد.