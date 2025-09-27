به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمدیان، فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی پلیس پیشگیری تهران بیان داشت: با پایش دوربین‌های مدار بسته و هوشیاری عوامل انتظامی مستقر در نمایشگاه، یک سارق سابقه دار را در حین سرقت از یکی از شهروندان شناسایی و مأموران پلیس بلافاصله برای دستگیری وی اقدام کردند.

وی افزود: این سارق با سواستفاده از تردد بالای مراجعان حاضر در نمایشگاه قصد سرقت لپ تاپ و گوشی موبایل در یکی از غرفه‌ها را داشته که با هوشیاری عوامل انتظامی این سارق دستگیر شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: این سارق به چند فقره سرقت مشابه دیگر در محل نمایشگاه‌ها اعتراف کرده و ۲ نفر از شکات وی در خصوص سرقت تلفن همراه نیز شناسایی شدند. متهم جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ محمدیان در پایان خاطر نشان کرد: فروشندگان عزیز توجه داشته باشند که حتماً دوربین‌های مداربسته در اماکن صنفی خود نصب کنند و نسبت به افراد مشکوکی که وارد مغازه آنها می‌شوند آگاه و هوشیار باشند.