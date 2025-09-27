باند ۴ نفره سرقت موتورسیکلت در تهران منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر، مأموران دستگیری عاملان این سرقت‌ها را در دستور کار خود قرار دادند و با بازبینی دوربین‌های محل سرقت و تحقیقات ویژه پلیسی توانستند هویت سارقان را شناسایی کنند.

سرهنگ مهرعلیان در ادامه افزود: اعضای این باند که همگی از افراد سابقه دار بودند مخفیگاهشان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی هر ۴ نفر دستگیر شدند. در بازرسی‌های اولیه ۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز از مخفیگاهشان کشف شد.

سرکلانتر پنجم پلیس پبشگیری پایتخت بیان کرد: متهمان در کلانتری به ۸ فقره سرقت مشابه اعتراف نموده و کشف جرایم احتمالی دیگر آنها در دستور کار پلیس قرار گرفت. سارقان جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ حسین مهرعلیان به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن کردن وسایل نقلیه خود و عدم پارک آنها در محل‌های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت‌ها جلوگیری کنند.