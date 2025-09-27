  1. جامعه
  2. انتظامی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

باند ۴ نفره سرقت موتورسیکلت در تهران منهدم شد

مأموران پلیس پایتخت با شناسایی مخفیگاه سارقان، عملیات موفقی برای جمع‌آوری باند سرقت موتورسیکلت انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر، مأموران دستگیری عاملان این سرقت‌ها را در دستور کار خود قرار دادند و با بازبینی دوربین‌های محل سرقت و تحقیقات ویژه پلیسی توانستند هویت سارقان را شناسایی کنند.

سرهنگ مهرعلیان در ادامه افزود: اعضای این باند که همگی از افراد سابقه دار بودند مخفیگاهشان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی هر ۴ نفر دستگیر شدند. در بازرسی‌های اولیه ۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز از مخفیگاهشان کشف شد.

سرکلانتر پنجم پلیس پبشگیری پایتخت بیان کرد: متهمان در کلانتری به ۸ فقره سرقت مشابه اعتراف نموده و کشف جرایم احتمالی دیگر آنها در دستور کار پلیس قرار گرفت. سارقان جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ حسین مهرعلیان به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن کردن وسایل نقلیه خود و عدم پارک آنها در محل‌های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت‌ها جلوگیری کنند.

