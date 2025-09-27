  1. جامعه
  2. انتظامی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

پلیس باند سرقت موتورسیکلت را شناسایی و دستگیر کرد

ماموران کلانتری ۱۳۶ فرجام هنگام گشت‌زنی، یک وانت حامل دو موتورسیکلت سرقتی را شناسایی و راننده را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در پی گشت زنی‌های هدفمند کلانتری ۱۳۶ فرجام در سطح حوزه استحفاظی، ماموران یک دستگاه وانت پیکان را درحال جا به جایی ۲ موتورسیکلت مشاهده کرده و برای بررسی‌های بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ ضرونی در ادامه افزود: ماموران با استعلام پلاک هر دو موتورسیکلت متوجه سرقتی بودن آنها شده و راننده را قبل از هرگونه اقدامی دستگیر و به همراه اموال مسروقه به کلانتری انتقال دادند. در تحقیقات بعمل آمده متهم به همدستی با ۴ نفر دیگر معترف و با شیوه‌های نوین پلیسی هویت و مخفیگاه ۴ نفر از این سارقان شناسایی و طی یک عملیات غافلگیر کننده تمامی سارقان در مخفیگاه دستگیر شدند.

سرکلانتر چهارم پلیس پبشگیری پایتخت بیان کرد: متهمان در کلانتری به جرم ارتکابی اعتراف کردند و شناسایی مالباختگان در دستور کار مأمور پلیس قرار گرفت. متهمان جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ ضرونی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن نمودن وسایل نقلیه خود و عدم پارک آنها در محل‌های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت‌ها جلوگیری کنند.

