به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا به تعلل و طفرهروی پایان دهد و رسماً بپذیرد آنچه نزدیک به دو سال است بر مردم فلسطین در نوار غزه میگذرد، نسلکشی سازمانیافته بهدست رژیم صهیونیستی است.
این نهاد در بیانیهای مشترک با «مؤسسه بینالمللی حقوق و توسعه» در نشست شصتم شورای حقوق بشر، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی در تلاش است حقیقت را بپوشاند و شواهد را از بین ببرد؛ از جمله با هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی که نقضها را مستند میکنند، از هم پاشیدن سازوکارهای پاسخگویی در سطوح مختلف، و نیز قتل سیستماتیک خبرنگاران و کارکنان سازمان ملل.
لیما بُسطامی، رئیس واحد حقوقی این دیدهبان، در سخنرانی خود گفت: من درباره نسلکشی سخن میگویم؛ همان چیزی که شما از نام بردنش سر باز میزنید. اگر این نسلکشی نیست، پس چیست؟ یا باید قوانین بینالمللی را دوباره بنویسید تا بار دیگر اسرائیل را تبرئه کنید؟
وی افزود: در این نسلکشی، اسرائیل حقیقت و شواهد را نابود میکند، مکانیزمهای پاسخگویی را از هم میپاشد، نهادهای جامعه مدنی را ممنوع و بیاعتبار میسازد و منابع مالی آنها را قطع میکند، و خبرنگاران و کارکنان سازمان ملل را به قتل میرساند.
بُسطامی خطاب به نمایندگان کشورها در شورای حقوق بشر تأکید کرد: شما میدانستید که سلاحهایتان بر سر غیرنظامیان فرود میآید، و آگاه بودید که تجارت، دیپلماسی و سکوتتان که زیر عنوان امنیت و تمدن توجیه شد چشمانتان را بر جنایتهای امروز بست. سرزمینهای شما به گذرگاه جنایت بدل شد، در حالیکه قانون بینالمللی ایجاب میکرد مانعی در برابر آن باشید. وی همچنین تصریح کرد: شاید در اینجا معدود افرادی صادقانه از حقوق بشر دفاع کنند، اما دیگران را باید پرسید که آیا آنچه انجام دادید چیزی جز عادیسازی نسلکشی بود؟
در پایان، دیدهبان حقوق بشر اروپا مدیترانه از افراد و نهادهای باوجدان در کشورهای مختلف خواست فشار را ادامه دهند، برای تحریم صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی، قطع روابط تجاری و سرمایهگذاری، حمایت از سازوکارهای پاسخگویی و رأی به عدالت در هر فرصت ممکن تلاش کنند.
