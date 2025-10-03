گاردین: غزه به گورستان خبرنگاران تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه انگلیسی گاردین در مقالهای به قلم «آنتونی بلانژه» دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران نوشت که غزه به خطرناکترین مکان برای روزنامهنگاری در جهان تبدیل شده است و کشتن روزنامهنگاران در این منطقه، کشتن حقیقت است.
در این مقاله آمده است که غزه در دو سال گذشته خطرناکترین مکان در جهان برای فعالیت روزنامهنگاری بوده است. در این مدت ۲۲۲ روزنامهنگار فلسطینی توسط ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند که نویسنده این مقاله آن را «استراتژی عمدی برای ساکت کردن شاهدان و کشتن حقیقت» توصیف کرد.
وی افزود که رژیم صهیونیستی ورود روزنامهنگاران خارجی به نوار غزه را ممنوع کرده است که باعث میشود حقیقت کاملاً به روزنامهنگاران فلسطینی وابسته باشد که بدون محافظت کار میکنند و اغلب مستقیماً هدف قرار میگیرند و قادر به تأمین پناهگاه برای خانوادههای خود نیستند.
دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامه نگاران تاکید کرد که این قتلعام در تاریخ روزنامهنگاری جهان بیسابقه است. وی افزود که نمونهای از چنین کشتاری در جنگ جهانی دوم، جنگهای کره، ویتنام، افغانستان یا عراق ثبت نشده است.
وی غزه را بدترین گورستان برای روزنامهنگاران در تاریخ معاصر دانست و خاطرنشان کرد که هدف از کشتن شاهدان و جلوگیری از ورود روزنامهنگاران بینالمللی به غزه، محو روایت فلسطینی و کنترل حقیقت همزمان با حذف سرزمین و انسانیت در غزه است.
بلانژه با اشاره به ناتوانی سازمان ملل متحد در انجام مسئولیت های خود افزود که قدرتهای بزرگ با سکوت و تأمین سلاح برای رژیم صهیونیستی با این کشتار هم دست هستند.
وی تأکید کرد که تسلیم شدن یا سکوت در برابر این جنایات به معنای پیروزی برای جلادان است. بلانژه ادامه داد که جهان بدون روزنامهنگاری آزاد، جهانی خواهد بود که توسط نیروهای سرکوبگر و تاریک اداره میشود.
