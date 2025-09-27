به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رویداد IRANAI+ به عنوان نخستین رویداد ایدههای نوآورانه هوش مصنوعی؛ امروز شنبه پنجم مهرماه توسط خانه هوش ایران در خانه اندیشه ورزان ایران برگزار شد.
مهرشاد نفعی مدیر عامل خانه هوش ایران با اشاره به نفوذ هوش مصنوعی در حوزههای مختلف گفت: هوش مصنوعی امروز از صنعت و معدن گرفته تا انرژی و سلامت، همه بخشها را تحت تأثیر قرار داده است و همین امر اهمیت نقش رسانهها در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی جامعه را دوچندان میکند.
وی افزود: خانه هوش ایران یک مرکز تخصصی پیشرو در حوزه هوش مصنوعی است که نخبگان دانشآموزی، دانشجویی و اساتید دانشگاه میتوانند از این طریق با بازار کار آشنا شوند، مسائل و چالشهای کشور را شناسایی کرده و برای حل آنها اقدام کنند.
مدیرعامل خانه هوش ایران با اشاره به فاصله بین طرحهای نوآورانه و نیاز صنعت اظهار کرد: متأسفانه بین فضای دانشگاهی و بازار کار فاصله وجود دارد و بسیاری از ایدهها قادر به اتصال به صنعت نیستند. هدف رویداد IRANAI+ پر کردن همین شکاف و ایجاد فرصت برای سرمایهگذاری و تجاریسازی است.
وی درباره ظرفیتهای سرمایهگذاری در این رویداد گفت: هیچ سقف خاصی برای حمایت از طرحها تعیین نکردهایم و نهادها و شرکتهای همراه ما آمادگی دارند حتی طرحهای بزرگ را حمایت کنند. حل یک مسئله کلان میتواند بهرهوری کشور را چند هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
نفعی اظهار کرد: برنامههای آموزشی ما شخصیسازی شده است و دانشجو یا دانشآموز را از نقطه صفر همراهی میکنیم تا به محصول نهایی برسد. ایدههای برتر در حوزه هوش مصنوعی و انرژی اولویت ویژه دارند و حمایتهای فنی، سختافزاری و مالی از آنها صورت میگیرد.
سید میلاد زارعکار، دبیر رویداد نیز گفت: هوش مصنوعی ضرورتی استراتژیک برای حل چالشهای ملی در حوزههای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، سلامت، آموزش، انرژی و حملونقل است و این رویداد با تمرکز بر اولویتهای کشور، ظرفیت نخبگان را به کار میگیرد تا راه را برای تحول اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی هموار کند.
وی افزود: این رویداد بر ۱۰ حوزه استراتژیک متمرکز است: کشاورزی هوشمند، پزشکی و سلامت، شهرسازی و مسکن هوشمند، علوم انسانی و مطالعات میانرشتهای، صنعت، معدن و تولید هوشمند، فناوریهای فنی هوش مصنوعی، آموزش و هوش پایه، انرژی و محیط زیست، تولید محتوا و رسانه و حملونقل هوشمند. از هر حوزه ۳ طرح ارائه میشود و پس از داوری، یک طرح برگزیده انتخاب خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: مهلت نهایی ارسال ایدهها تا ۲۵ مهرماه است و علاقهمندان میتوانند از نشانی https://iranaihouse.modernhost.org ثبتنام کنند. آیین اختتامیه نیز در هفته پژوهش در آذرماه برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر، فرآیند مشارکت در این رویداد آغاز شده و گروههای هدف شامل استارتاپها، تیمهای دانشجویی فناور و شرکتهای دانشبنیان هستند. هر تیم باید مدارکی از جمله معرفی تیم، وضعیت فعلی، برنامه توسعه ایده و مدل کسبوکار ارائه کند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مراحل رویداد شامل فراخوان عمومی، غربالگری اولیه، ارزیابی علمی-صنعتی-سرمایهای، منتورینگ تیمها و نهایتاً Demo Day خواهد بود؛ روزی که طرحها به، صنعت و سرمایهگذاران معرفی میشود. انتظار میرود در پایان، دستکم ۲۰ تیم از حمایت برای شتابدهی برخوردار شوند و ۱۰ پروژه به مرحله اجرایی و تجاریسازی راه یابند.
همچنین راهاندازی یک پلتفرم دیجیتال دائمی پیشبینی شده که امکان تداوم ارتباط تیمها با صنعت و سرمایه را فراهم خواهد کرد.
