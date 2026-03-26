فعالیت سامانه بارشی همراه با طوفان و ناپایداری شدید دریایی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: تا بعدازظهر امروز به ویژه در نیمه غربی استان هوای ابری، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و افزایش باد مورد انتظار است و از ابتدای امشب با تشدید ناپایداری ها، فعالیت قابل ملاحظه سامانه بارشی در سطح هشدار قرمز در استان پیش بینی و سبب رگبار شدید باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظهای، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی خواهد شد و دریا نیز تحت تاثیر طوفان تندری و وزش بادهای شدید جنوب شرقی تا جنوبی مواج پیش بینی میشود و این شرایط تا اواخر وقت فردا تداوم خواهد داشت.
او افزود: با توجه به ماهیت بهاری بارشها وقوع حجم بارش زیاد دربازه زمانی کوتاه و رخداد بارش در استانهای همجوار، ورود رواناب و سیلاب از سمت استانهای فارس و کرمان به استان نیز پیش بینی میشود و توصیه میشود تمهیدات ویژه در نظر گرفته شود و از ترددهای غیر ضرور شهری و بین شهری و روستایی، کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، قرارگیری و اتراق در حاشیه و بستر رودخانههای فصلی، دریاروی و فعالیتهای دریایی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی به ویژه امروز تا صبح فردا و در ساعاتی به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک سه متر بخصوص در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز خواهد رسید و توصیه میشود تمهیدات لازم ویژه در بنادر و اسکلههای استان در نظر گرفته شود.
سی سی پور گفت: صبح شنبه سامانه بارشی از شرق استان خارج، اما افزایش سرعت بادهای شمال غربی تا جنوب غربی برروی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان سبب مواج ماندن دریا تا روز دوشنبه دهم فروردین خواهد شد.
او افزود: از لحاظ دمایی در اینمدت کاهش نسبی دمای بیشینه مورد انتظار است.
نظر شما