به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزلند در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که کشورش در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمیشناسد، اما همچنان به راهحل دو کشوری متعهد است.
وی افزود: با توجه به جنگ جاری، حماس همچنان حاکم بالفعل غزه است و گامهای بعدی نامشخص است، هنوز سوالات زیادی در مورد آینده کشور فلسطین وجود دارد که اعلام به رسمیت شناختن آن توسط نیوزیلند در این زمان عاقلانه نخواهد بود.
پیترز ادامه داد: ما همچنین نگران هستیم که تمرکز بر به رسمیت شناختن در شرایط فعلی میتواند تلاشها برای دستیابی به آتشبس را با سوق دادن اسرائیل و حماس به سمت اتخاذ مواضع سرسختانهتر، پیچیده کند.
بر اساس این گزارش، موضع نیوزیلند با شرکای سنتی خود، استرالیا، کانادا و انگلیس، که همگی یکشنبه گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، متفاوت است. با این اقدام، آنها به بیش از ۱۴۰ کشور دیگر پیوستند که از آرمان فلسطینیان برای یک سرزمین مستقل نیز حمایت میکنند.
دولت نیوزلند در بیانیهای اعلام کرد که امیدوار است در زمانی که اوضاع میدانی فرصتهای بیشتری برای صلح و مذاکره نسبت به شرایط فعلی ارائه میدهد، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
نظر شما