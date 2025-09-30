خشم مردمی در نیوزیلند پس از امتناع دولت از به‌ رسمیت شناختن فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تصمیم دولت نیوزیلند مبنی بر عدم شناسایی رسمی کشور فلسطین در شرایط کنونی، موجی از خشم و ناامیدی را در داخل این کشور برانگیخته است. این موضع‌گیری که برخلاف انتظار افکار عمومی و متحدان سنتی نیوزلند اتخاذ شد، این کشور را در تضاد آشکار با بریتانیا، کانادا و استرالیا قرار داد؛ کشورهایی که اخیراً به اکثریت جامعه جهانی در به‌رسمیت شناختن فلسطین پیوسته‌اند. این موضع رسمی را «وینستون پیترز» وزیر خارجه نیوزیلند در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد.

وی تصمیم دولت را چنین توجیه کرد: تداوم جنگ و حضور حماس به‌عنوان حکومت بالفعل در غزه باعث می‌شود که نیوزیلند در حال حاضر اعلام شناسایی فلسطین را به تأخیر بیندازد.

اما این توضیحات نتوانست مانع موج انتقادها در داخل کشور شود. مخالفت‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و مردمی شکل گرفت و بسیاری این تصمیم را ناکام‌کننده و غیرمنطقی توصیف کردند. «هلن کلارک» نخست‌وزیر پیشین نیوزیلند، در واکنش به این اقدام گفت: کشور ما به دلایلی کاملاً غیرمنطقی از کاروان جهانی عقب مانده است.