مقامات رژیم اشغالگر به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تاب نیاوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا پاداشی برای قاتلان است و باید اقدامات فوری بر علیه آن انجام شود. اعمال فوری حاکمیت بر کرانه باختری و نابودی کامل تشکیلات خود گردان فلسطین ضروری است.

در همین رابطه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی انگلیس تنها پاداش به حماس از طریق تشویق اخوان المسلمین در کشور انگلیس است.

از سوی دیگر میکی زوهار وزیر فرهنگ رژیم اشغالگر نیز مدعی شد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی کانادا، استرالیا و انگلیس اعلامیه‌ای بی‌معنا است که بوی یهود ستیزی و نفرت از اسرائیل می‌دهد و اسرائیل باید حاکمیت خود بر کرانه باختری را اعمال کند.

گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: مشغول شدن به کشور فلسطین در چنین شرایط و زمانی و پس از ۷ اکتبر حماقت و پاداش دادن به تروریسم است.

علاوه بر آن بتزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم اشغالگر خطاب به نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گفت: تنها جواب به شناسایی کشور فلسطین اعلام حاکمیت بر کرانه باختری و خارج کردن ایده احمقانه کشور فلسطین از دستور کار برای همیشه است!

از سوی دیگر یاییر گولان رئیس حزب دموکراتیک رژیم اشغالگر نیز گفت: به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک شکست سیاسی برای نتانیاهو و اسموتریچ و اقدامی خطرناک برای امنیت اسرائیل است.

همچنین نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم اشغالگر در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز در واکنش به تصمیم کشور انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین مدعی شد: معتقدم جنگ بیش از حد طولانی شده و ما باید مدت‌ها پیش حماس را نابود می‌کردیم.

وی افزود: شکی نیست که حمایت از اسرائیل بسیار گسترده است و هیچکس این موضع انگلیس را نمی‌پذیرد چرا که آنان تاکید دارند یا در برابر شروط ما تسلیم می‌شوید یا کشور فلسطین را به رسمیت خواهیم شناخت.

بنی گانتز وزیر جنگ سابق رژیم اشغالگر نیز ادعا کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین تقویت حماس و محور ایرانی است و جنگ را طولانی خواهد کرد و فرصت‌های بازگرداندن اسرا را کاهش می‌دهد.

الی کوهن وزیر انرژی رژیم اشغالگر مدعی شد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین پاداشی به حماس برای اقدامات آن در ۷ اکتبر است، حماس و ایران بر چنین کشوری تسلط خواهند یافت و مانند غزه ویرانی را برای تمام فلسطینیان به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: اظهارات نفاق انگیز رهبران غرب هرگز چیزی را تغییر نخواهد داد و ما هرگز کشور فلسطین که تهدید کننده امنیت اسرائیل است را نخواهیم پذیرفت.

یاییر لاپید رئیس جریان اپوزیسیون رژیم اشغالگر نیز مدعی شد: به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا یک فاجعه سیاسی و اقدام اشتباه و پاداشی برای تروریسم است.