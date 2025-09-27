سرعت دو برابری اجرای خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امروز (شنبه، ۵ مهرماه) در بازدید از خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران که با حضور عباس علیآبادی، وزیر نیرو و مجتبی عبداللهی، استاندار البرز صورت گرفت، از اقدامات وزارت نیرو، عوامل اجرا و پیمانکار طرح در اجرای این پروژه قدردانی کرد.
خدائیان با اشاره به روند اجرای طرح گفت: در سال جاری یک کار جهادی صورت گرفته است؛ طرحی که ظرف دو تا سه سال گذشته آغاز شده بود، در ششماهه نخست امسال با سرعتی دو برابر سالهای قبل پیشرفت داشته و مسئولان مختلف پای کار آمدند تا عمده کار در یک مدت کوتاه به سرانجام برسد.
وی افزود: اجرای سریع و جهادی این پروژه نشان داد اگر اراده پشت کار باشد، طرحهایی که معمولاً سالها به طول میانجامد، همچون این پروژه در زمان کوتاه به نتیجه میرسد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بر اساس توضیحات مجریان پروژه تا ۱۵ مهرماه فاز نهایی این طرح با انتقال آب به بیلقان به بهرهبرداری خواهد رسید که اقدامی بسیار مهم در حفظ پایداری آب شرب شهر تهران است.
