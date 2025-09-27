به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "عباس علی‌آبادی"، امروز (شنبه پنجم مهرماه) در جریان بازدید "ذبیح الله خدائیان"، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران گفت: پروژه احداث خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران پروژه افتخارآمیزی است که به لحاظ سرعت و کیفیت در مقایسه با اجرای دیگر طرح‌های بزرگ کشور یک رکورد محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی این پروژه افزود: همزمان با نهایی کردن این طرح و از طریق اجرای اقدامات فنی تاب‌آوری تهران در حوزه آب شرب به میزان چشمگیری افزایش یافت، چرا که در غیر این صورت ممکن بود پایتخت در تابستان گذشته با مشکل جدی تأمین آب روبه‌رو شود.

علی آبادی اضافه کرد: باید توجه داشت آب خط انتقال سد طالقان به تهران دائمی نیست و تنها برای شرایط اضطراری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وزیر نیرو تأکید کرد: این پروژه بسیار مهم است و بخشی از آن سهم استان‌های کرج و قزوین خواهد بود، اما مهم‌تر از اجرای این خط انتقال، مدیریت مصرف و کاهش میزان مصرف آب در تهران است. در واقع بیش از سه برابر حجم آب منتقل‌شده از این خط، صرفه‌جویی در مصرف در پایتخت محقق شده است.

وی با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور، کمک شهرداری تهران و کار جهادی هزاران نیروی انسانی در اجرای این پروژه اضافه کرد: یکی از دشواری‌های اجرای پروژه موانع و معارض‌های مسیر خط انتقال بود که با همراهی مسئولان برطرف شد.

این گزارش می‌افزاید: پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، اما در ابتدای دولت چهاردهم تنها ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. با جدیت و تلاش شبانه‌روزی بیش از هزار نیروی انسانی، از بهمن‌ماه سال گذشته روند اجرا سرعت گرفت و اکنون به مراحل پایانی خود رسیده است.

کل این طرح به طول ۶۲ کیلومتر در سه فاز طراحی و اجرا شده است که فاز نخست آن ۲۴ مردادماه با انتقال ۳۰۰ لیتر آب در ثانیه به طول ۲۲ کیلومتر به شهر هشتگرد و فاز دوم آن ۹ شهریورماه با انتقال ۲۲۰۰ لیتر آب در ثانیه به طول ۵۴ کیلومتر به تصفیه‌خانه شماره ۲ کرج به بهره‌برداری رسید.