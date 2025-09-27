پیکان و چادرملو به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران امروز (شنبه) از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران بین تیم‌های پیکان و چادرملو اردکان در حالی برگزار شد که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفتند که از چهار دیدار گذشته صاحب ۶ امتیاز شده بودند و در صورت پیروزی در این بازی با تفاضل گل خوب شانس رسیدن به صدر جدول را داشتند اما در نهایت با تساوی به دست آمده هر دو تیم چهارمین تساوی مشترکشان را ثبت کردند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی به همراه سعید الهویی یکی از دستیارانش با حضور در ورزشگاه شهدای شهر قدس این دیدار را از نزدیک تماشا کردند و عملکرد بازیکنان دو تیم را زیر نظر گرفتند.