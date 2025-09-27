به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در بخش معرفی تیمهای حاضر در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ به تیم ملی ایران پرداخت و روند صعود این تیم را با امیر قلعه نویی مورد بررسی قرار داد.
تاریخچه و امیدهای تیم ملی ایران در جام جهانی
سایت فیفا با اشاره به تاریح فوتبال ایران عنوان کرد: «تیم ملی فوتبال ایران که سه بار قهرمانی قاره آسیا را در کارنامه دارد، بیتردید از بزرگان فوتبال آسیاست، اما در عرصه جهانی هنوز نتوانسته موفقیتهای قارهای خود را تکرار کند. تیم ملی در شش دوره حضور پیشین خود در جام جهانی هرگز از مرحله گروهی فراتر نرفته است. با این حال، امیدها برای جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکای شمالی بسیار بالاست؛ چرا که ایران با نسلی درخشان از بازیکنان تثبیتشده و پشت سر گذاشتن یک مسیر موفق در مرحله مقدماتی، حالا بیش از هر زمان دیگری به صعود به مراحل حذفی نزدیک شده است.»
سرمربی: امیر قلعهنویی؛ لقب: ژنرال!
فیفا سپس به سرمربی تیم ملی ایران در مسیر صعود نیز پرداخت و درباره قلعه نویی مطرح کرد: «امیر قلعهنویی که اکنون در دومین دوره حضور خود روی نیمکت تیم ملی قرار دارد، یکی از پرافتخارترین و باتجربهترین مربیان ایرانی محسوب میشود. او که در دوران بازی به دلیل قدرت رهبری و جنگندگی در میانه میدان لقب «ژنرال» گرفته بود، پس از بازنشستگی در اواخر دهه ۷۰ شمسی خیلی زود وارد دنیای مربیگری شد.
قلعهنویی پیشتر در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ هدایت کوتاهمدتی در تیم ملی داشت اما موفقیتهای بزرگ او در عرصه باشگاهی رقم خورد؛ جایی که با استقلال و سپاهان در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ چهار بار قهرمان لیگ برتر شد.
بازگشت او به نیمکت تیم ملی در سال ۲۰۲۳ همراه با نتایجی درخشان بود. ایران با هدایت او به نیمهنهایی جام ملتهای آسیا رسید و سپس در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ تنها یک شکست در ۱۶ بازی متحمل شد تا با اقتدار برای چهارمین دوره پیاپی حضور خود در جام جهانی را تثبیت کند.
مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی ایران در دور دوم مقدماتی برابر ازبکستان دو بار متوقف شد، اما سایر بازیها را با برتری قاطع مقابل ترکمنستان و هنگکنگ پشت سر گذاشت. در دور سوم نیز ستارههایی چون مهدی طارمی، سردار آزمون و محمد محبی درخشان ظاهر شدند و شش پیروزی در هشت مسابقه به دست آوردند. سرانجام، تساوی ۲-۲ برابر ازبکستان با دو گل مهدی طارمی در ورزشگاه آزادی، بلیت صعود ایران را قطعی کرد.
انتظار برای قرعهکشی
قرعهکشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۵ دسامبر ۲۰۲۵) در واشنگتن برگزار خواهد شد. در این مراسم که در مرکز هنری جان. اف کندی برگزار میشود، تیم ملی ایران رقبای خود را خواهد شناخت.
اکنون همه نگاهها به تیم ملی است؛ تیمی که با پشتوانه نسل طلایی فوتبال ایران و یک سرمربی باتجربه، امیدوار است برای نخستین بار در تاریخ، از مرحله گروهی جام جهانی عبور کند و حضور متفاوتی در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان رقم بزند.
