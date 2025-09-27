تساوی پیکان و چادرملو در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران امروز (شنبه) از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران بین تیم های پیکان و چادرملو اردکان آغاز شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفتند که از چهار دیدار گذشته صاحب ۶ امتیاز شده بودند و در صورت پیروزی در این بازی با تفاضل گل خوب شانس رسیدن به صدر جدول را داشتند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی به همراه سعید الهویی یکی از دستیارانش با حضور در ورزشگاه شهدای شهر قدس این دیدار را از نزدیک تماشا کردند و عملکرد بازیکنان دو تیم را زیر نظر گرفتند.