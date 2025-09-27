  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

تساوی پیکان و چادرملو در نیمه نخست

تساوی پیکان و چادرملو در نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های پیکان و چادرملو به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران امروز (شنبه) از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران بین تیم های پیکان و چادرملو اردکان آغاز شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفتند که از چهار دیدار گذشته صاحب ۶ امتیاز شده بودند و در صورت پیروزی در این بازی با تفاضل گل خوب شانس رسیدن به صدر جدول را داشتند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی به همراه سعید الهویی یکی از دستیارانش با حضور در ورزشگاه شهدای شهر قدس این دیدار را از نزدیک تماشا کردند و عملکرد بازیکنان دو تیم را زیر نظر گرفتند.

کد خبر 6603748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها