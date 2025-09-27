سخنگوی سپاه:تجزیه ایران دو هدف اصلی دشمن در دو جنگ تحمیلی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نائینی همزمان با هفته دفاع مقدس در جمع کارکنان سپاه استان خراسان رضوی با اشاره به اهداف مشترک دو جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه اظهار کرد: هر دو جنگ با تمهید و حمایت آمریکا آغاز شد و هدف اصلی آن‌ها براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بود؛ هوشیاری مردم و اشراف اطلاعاتی و پاسخ نیروهای مسلح، نقشه‌ها دشمن را نقش بر آب کرد.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به عملیات‌های دوران دفاع مقدس گفت: در جنگ، ملاک اصلی ارزیابی تلفات و خسارت‌ها در سطح تاکتیکی نیست، بلکه باید دید کدام طرف توانسته اراده خود را بر دیگری تحمیل کند. هر جنگ هدف دارد و دشمن هدف‌های تصریحی داشت و مطمئن به پیروزی در جنگ بود، خسارت در جنگ که به زد و خورد تعبیر می‌شود در سطح تاکتیکی طبیعی است، یک نمونه عملیات کربلای پنج است، تلفات زیاد بود، نبرد تلخ و سختی بود، فرماندهان بزرگ و زیادی شهید شدند، اما نتیجه نهایی پذیرش ایران پیروز در جنگ و تغییر معادله قدرت به سود جمهوری اسلامی بود. دستاورد کربلای پنج پس از هفتاد شبانه روز نبرد پذیرش شرایط ایران توسط قدرت‌های بزرگ بود.

وی تاب‌آوری اجتماعی و روانی مردم را از عوامل مهم پیروزی در جنگ تحمیلی دانست و افزود: ملت ایران با وجود همه سختی‌ها پایدار ماندند و از نیروهای مسلح حمایت کردند؛ حمایتی که بار دیگر در جنگ اخیر تکرار شد.

نائینی در ادامه به دکترین نظامی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: این دکترین بر سه رکن دفاعی بودن، مردم‌پایه بودن و نامتقارن بودن استوار است. به گفته وی، تجربه نشان داده که قدرت دفاعی ایران در برابر تهدیدات دشمن ثابت شده و دشمنان از توان و تاب‌آوری ملت ایران نگران هستند.