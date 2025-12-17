سردار نائینی: بانک اطلاعاتی ایران از رژیم صهیونیستی کامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمد نائینی شامگاه چهارشنبه در همایش مسئولان بسیج سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد اقدامات ایران در جنگ ۱۲ روزه مربوط به اطلاعات سال‌های قبل بود وگرنه چنین موفقیت‌هایی به دست نمی‌آمد.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به اذعان رسانه‌های صهیونیستی گفت: رسانه‌های رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۱۲ روزه مدام به طور زیرنویس در خصوص نفوذ اطلاعاتی ایران هشدار می‌دادند و در این خصوص نیز ۶۰ پرونده تشکیل دادند.

وی گفت: در طول جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی هر نقطه‌ای را که هدف قرار می‌داد ما نیز همان ساختمانی که آن کاربری را داشت، بدون حتی یک موشک خطا، هدف قرار می‌دادیم که این از اطلاعات گسترده ایران نشان داشت.

نائینی عنوان کرد: بر اساس اطلاعاتی که از درون این رژیم داریم، ۴۷ مرکز راهبردی، چندین پارک علم و فناوری و ۲ نیروگاه از این رژیم از بین رفت و تعداد تلفات نیروهای امنیتی آنها بیشتر از شهدای ما بود.

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: بنا بر نظرسنجی پس از جنگ در رژیم صهیونیستی، تنها ۱۳ درصد شهروندان این رژیم، حس پیروزی داشتند که این میزان در جمهوری اسلامی حدود ۸۰ درصد بود.

وی اظهار کرد: اگر آمریکا به داد رژیم صهیونیستی نمی‌رسید اکنون اثری از این رژیم نبود، آمریکا همانند هشت سال دفاع مقدس، به کمک دشمن ما آمد.

نائینی در خصوص نقش مهم مقام معظم رهبری در جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: کارآمدی ولایت فقیه در جنگ ظهور و نمود پیدا کرد به طوری که ایشان با انتصاب فرماندهان توانمند جدید و فرمانروایی جنگ در کمتر از چند ساعت، نشان دادند که چگونه برای این گونه شرایط تدبیر اندیشه بودند.

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: این جنگ هرچند سخت بود اما وحدت آفرینی بزرگی در جامعه ایجاد کرد و محبوبیت مقام معظم رهبری را به طور چشمگیری افزایش داد.

وی افزود: جنگ ۱۲ روزه فقط جنگ نظامی نبود، بلکه یک نبرد تمدنی و هویتی بود که نتیجه آن پیروزی گفتمان مقاومت و افزایش مؤلفه‌های اقتدار ایران اسلامی شد.

نائینی ادامه داد: دشمن در جنگ اخیر به دنبال تجزیه کشور بود و به طور قطع هر کشور یا نظام سیاسی غیر از ایران و جمهوری اسلامی بود در همان ابتدا که فرماندهان ارشد و پدافند دفاعی خود را از دست داده بود، دچار فروپاشی می‌شد.