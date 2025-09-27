سردار کفیل:دفاع مقدس نماد مقاومت و اتحاد ملی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فضل الله کفیل شامگاه شنبه در همایش «بسیج و امنیت غذایی» که امشب در سالن هلال احمر خراسان رضوی برگزار شد، دفاع مقدس را یکی از مهم‌ترین برگ‌های افتخار تاریخ انقلاب اسلامی دانست و آن را نماد مقاومت جانانه ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان عنوان کرد.

مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در شهریور ۱۳۵۹ و حمایت همه‌جانبه قدرت‌های استکباری از دشمن بعثی، تاکید کرد: امام خمینی (ره) با رهبری دینی و انقلابی خود، مردم را به ایستادگی و مقاومت دعوت کرد و این مقاومت به حماسه‌ای بی‌نظیر در تاریخ انقلاب تبدیل شد.

وی افزود: عملیات شکست محاصره آبادان که مهر ۱۳۶۰ به فرمان امام خمینی (ره) انجام شد، نخستین اقدام بزرگ آفندی در دفاع مقدس بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در روند جنگ داشت.

کفیل خاطرنشان کرد: ورود متفقین به ایران در شهریور ۱۳۲۰ بدون اجازه دولت وقت، تضعیف قدرت ملی را به دنبال داشت، اما در برابر تجاوز صدام به ایران، ملت با اتحاد و رهبری امام خمینی (ره) ایستادگی کرد و پیروز شد.

مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر نقش راهبردی امام خمینی (ره) در فرماندهی جنگ، بیان کرد: در بازه زمانی میان عملیات شکست محاصره آبادان و فتح خرمشهر، ملت ایران با اجرای عملیات‌های متوالی دشمن را از مواضع خود عقب راند و وعده امام راحل به تحقق پیوست.

وی افزود: علی‌رغم کمبود تجهیزات نظامی در آغاز جنگ، حضور پرشور مردم و هدایت رهبر انقلاب، دفاع مقدس را به نمادی از مقاومت و ایستادگی تبدیل کرد.

کفیل خاطرنشان کرد: دشمن با پشتیبانی تسلیحات شیمیایی و حمایت قدرت‌های استکباری حمله کرد، اما ایمان و مقاومت ملت ایران ضربات سنگینی به متجاوزان وارد ساخت.

مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به فضای جنگ نرم و رسانه‌ای کنونی، بر اهمیت بازخوانی دقیق دفاع مقدس برای نسل جدید تاکید کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از مناسبت‌هایی مانند هفته دفاع مقدس و دهه فجر، دستاوردهای آن دوران به درستی و مؤثر به نسل جوان منتقل شود تا آنها بتوانند از تجربیات دوران دفاع مقدس در مقابله با تهدیدات امروز بهره‌مند شوند.

وی افزود: این انتقال دانش باید در دو حوزه جنگ سخت و جنگ نرم دنبال شود تا نسل‌های آینده با واقعیت‌های تاریخی آشنا شده و بتوانند کشور را در مقابل تهدیدات حفظ کنند.

کفیل به اهمیت شناخت دقیق وقایع تاریخی توسط جوانان اشاره کرد و گفت: دشمنان از آگاهی ملت نسبت به رویدادهای مهمی همچون جنگ تحمیلی و قراردادهای ننگین بسیار نگران و ناراضی‌اند.بیان واقعیات تاریخی، از جمله جدا شدن بحرین از خاک ایران، موجب تقویت ایمان مردم به ارزش‌های انقلاب و نظام می‌شود.

مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج مستضعفین همچنین به جنگ دوازده روزه اخیر اشاره کرد و گفت: با وجود تجهیزات پیشرفته دشمن، نیروهای کشور در مدت کوتاهی توانستند پیروز شوند که نشان‌دهنده توان فنی و آمادگی جوانان کشور است.

وی به فعالیت گسترده اقشار مختلف بسیج در حوزه‌های تخصصی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: بسیج شامل گروه‌هایی نظیر بسیج مهندسین، کشاورزی، اصناف و عمران است که هر کدام در زمینه خود نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارند. این اقشار ستون‌های اصلی امنیت و اقتصاد کشور هستند و توجه ویژه به آنها ضروری است.

کفیل با تاکید بر اینکه بسیج دو بال اصلی تخصصی و عمومی دارد، اظهار داشت: اقشار تخصصی مانند بسیج اساتید، طلاب و دانشجویان و اقشار عمومی همچون ورزشکاران و هنرمندان، هر کدام نقش ویژه‌ای در ساختار بسیج ایفا می‌کنند.

مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) بسیج را برای مقاوم‌سازی کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تأسیس کرد و طی پنج دهه گذشته، این مجموعه در تمامی صحنه‌ها حضوری مؤثر داشته است.

وی گفت: حفظ اتحاد و انسجام ملی از اولویت‌های مهم کشور در عبور از بحران‌هاست و بسیج باید با برنامه‌ریزی دقیق نقش‌آفرینی کند.

کفیل بزرگ‌ترین چالش کشور را جنگ اقتصادی دانست و گفت: دشمنان با هدف آسیب رساندن به اقتصاد و معیشت مردم برنامه‌ریزی کرده‌اند.

مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج مستضعفین افزود: بسیج اقشار تخصصی به‌ویژه بسیج جامعه کشاورزی که نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور دارد، از مزرعه تا سفره همراه مردم و دولت است و باید در هر منطقه به خوبی ایفای نقش کند.

وی تاکید کرد: کانون‌های بسیج فعالان اقتصادی و اجتماعی در شهرستان‌ها هستند که برنامه‌های وزارتخانه‌ها را در زمینه امنیت غذایی و اقتصاد اجرا می‌کنند.