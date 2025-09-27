دریافت 7 MB
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

حضور اقشار مختلف مردم در جوار مرقد مطهر سید حسن نصرالله

در نخستین سالگرد شهید سید حسن نصرالله، اقشار مختلف مردم در جوار مرقد مطهر این شهید حضور یافته و به عزاداری پرداختند.

