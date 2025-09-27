دریافت 7 MB کد خبر 6603976 https://mehrnews.com/x398x3 ۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲ کد خبر 6603976 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲ حضور اقشار مختلف مردم در جوار مرقد مطهر سید حسن نصرالله در نخستین سالگرد شهید سید حسن نصرالله، اقشار مختلف مردم در جوار مرقد مطهر این شهید حضور یافته و به عزاداری پرداختند. کپی شد مطالب مرتبط قدردانی حماس از نقش تاریخی شهید نصرالله در حمایت از مقاومت فلسطین رهبر انصارالله یمن: سید حسن نصرالله کابوس صهیونیستها بود مراسم بزرگداشت شهدای دفاع مقدس و سالگرد سید حسن نصرالله در کرمانشاه شیخ نعیم قاسم: دست از سلاح نمی کشیم و وارد نبرد کربلایی خواهیم شد برچسبها سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان حزب الله لبنان لبنان مقاومت لبنان
