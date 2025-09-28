ششمین روز متوالی آلودگی هوا در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز یکشنبه ششم مهر با میانگین ۱۰۲ AQI برای ششمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۸ و کردآباد ۱۶۰ AOI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در خیابان فرشادی با عدد ۱۱۳، بولوار کاوه ۱۱۶ و خیابان زینبیه ۱۴۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۲، بزرگراه خرازی ۹۶، دانشگاه صنعتی ۸۶، خیابانهای هزار جریب، میرزا طاهر و رودکی ۷۴، رهنان ۹۱، سپاهانشهر ۷۶ و ولدان ۸۴ AQI قابل قبول است.
همزمان با افت محسوس دما از ابتدای مهرماه، میانگین شاخص آلودگی هوای اصفهان افزایش داشته است. این در حالی است که در این ماه سال پدیده وارونگی دما رخ نمی دهد. منابع ثابت و متحرک هر کدام بر تشدید آلودگی هوای اصفهان اثر گذار است. با بازگشایی مدارس و افزایش تردد خودروها و همچنین آلایندگی صنایع کوچک و بزرگ در شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان اثر بسزایی در بالا رفتن شاخص آلودگی روزهای نخست پاییز دارد.
ضمن اینکه نیروگاه شهید منتظری اصفهان از اردیبهشت ماه امسال تاکنون دو واحد مازوتسوز را فعال کرده و در کنار آن شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ پتروپالایش اصفهان، از زمان جنگ ۱۲ روزه به طور مقطعی در برخی روزها اقدا به رها کردن گاز فلر میکنند. این شرایط سبب آلوده تر شدن هوای شهرهای مجاور شهرک انرژی، از جمله خمینیشهر، شاهینشهر و کلانشهر اصفهان شده است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر و قهجاورستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
