۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

قاسم زاده: سوزاندن برگ‌ درختان در اسکو پیگیری قضایی می شود

اسکو- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسکو، از برخورد قضایی با عاملان سوزاندن برگ درختان که موجب آلودگی هوا می‌شوند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قاسم‌زاده روز شنبه گفت: با آغاز فصل پاییز و ریزش برگ درختان، چالش همیشگی سوزاندن برگ‌ها در این شهرستان بار دیگر تکرار شده است.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت: متأسفانه شاهدیم که برخی شهروندان با آتش زدن برگ‌ها در باغات و معابر، دود و آلودگی هوا ایجاد می‌کنند که این اقدام، سلامت عمومی را به طور جدی تهدید می‌کند.

وی افزود: این عمل غیرقانونی و غیربهداشتی، تنفس را برای بسیاری از اهالی، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی، دشوار ساخته و موجی از نارضایتی در میان شهروندان به وجود آورده است.

قاسم‌زاده با تاکید بر جایگزین‌های مناسب برای دفع برگ‌ها خاطرنشان کرد: سوزاندن برگ‌ها نه‌تنها یک تخلف زیست‌محیطی است، بلکه اسراف در منابع ارزشمند طبیعی محسوب می‌شود. شهروندان می‌توانند از این برگ‌ها برای تولید کمپوست (کود گیاهی) در باغچه‌های شخصی استفاده کنند.

