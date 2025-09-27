مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمینه دمای هوا در مناطق مختلف استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: بویین میاندشت به کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت آینده پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، امروز بیشینه دمای کلانشهر اصفهان به ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا یکشنبه به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد، طی امروز شنبه ناپایداری‌هایی به صورت افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید در سطح استان به ویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی خواهیم داشت.

به گفته معتمدی، این ناپایداری‌ها در ساعات بعد از ظهر در برخی مناطق مستعد با تند باد لحظه‌ای همراه خواهد بود؛ همچنین امروز بعدازظهر در ارتفاعات مستعد استان بارش خفیف به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: از فردا یکشنبه تا چهارشنبه جوی پایدار و آرام در سطح استان حاکم خواهد بود.