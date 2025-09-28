مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین اقدامات انسانی است که می‌تواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد، به‌گونه‌ای که تنها ۴۵۰ سی‌سی خون برابر با نجات جان سه انسان نیازمند خواهد بود.

وی افزود: در همین راستا و با هدف دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات انتقال خون، تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون کرمانشاه روز یکشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان اسلام‌آباد غرب حضور خواهد یافت.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به محل استقرار تیم سیار خاطرنشان کرد: این تیم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آباد غرب آماده دریافت خون‌های اهدایی مردم نوع‌دوست و خیراندیش خواهد بود.

میرزاده ادامه داد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی اهداکنندگان خون الزامی است و این موضوع به‌منظور ثبت دقیق مشخصات و رعایت اصول ایمنی و استانداردهای سازمان انتقال خون ایران انجام می‌گیرد.

وی تصریح کرد: مردم اسلام‌آباد غرب همواره در صحنه‌های مختلف اجتماعی و انسانی پیشگام بوده‌اند و انتظار می‌رود در این فراخوان نیز همچون گذشته با حضور پرشور خود یاریگر بیماران نیازمند به خون باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: هر واحد خون می‌تواند در شرایط بحرانی و برای بیماران نیازمند، حیاتی‌ترین سرمایه باشد و به همین دلیل مشارکت گسترده مردم در این امر نیک، ضامن سلامت جامعه خواهد بود.