  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹

تیم سیار انتقال خون در اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود

تیم سیار انتقال خون در اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خون‌گیری در شهرستان اسلام‌آباد غرب خبر داد و از مردم این شهرستان برای مشارکت در پویش انسان‌دوستانه اهدای خون دعوت کرد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران اظهار کرد: هر ۴۵۰ سی‌سی خون می‌تواند نجات‌بخش جان سه بیمار نیازمند باشد و مشارکت مردم در این امر خداپسندانه مصداق واقعی نوع‌دوستی و ایثار است.

وی با بیان اینکه تیم سیار خون‌گیری اداره کل انتقال خون کرمانشاه روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان اسلام‌آباد غرب مستقر خواهد شد، افزود: این تیم در در بشت بیمارستان امام خمینی(ره) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده پذیرایی و خون‌گیری از اهداکنندگان خواهد بود.

میرزاده تصریح کرد: مشارکت مردم همواره پشتوانه‌ای مهم برای استمرار خدمات حیاتی انتقال خون در استان بوده و اسلام‌آباد غرب از جمله شهرستان‌هایی است که همواره در این عرصه پیشگام و همراه بوده است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ضمن قدردانی از همراهی مردم در سال‌های گذشته یادآور شد: از تمامی شهروندان نیک‌اندیش و نوع‌دوست اسلام‌آباد غرب دعوت می‌شود با حضور خود در این برنامه، به جمع اهداکنندگان خون بپیوندند و با اهدای قطره‌ای از زندگی، امید را به بیماران نیازمند بازگردانند.

وی خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان الزامی است و رعایت توصیه‌های بهداشتی و استانداردهای انتقال خون در تمامی مراحل کار مورد توجه ویژه قرار دارد.

میرزاده در پایان تأکید کرد: اهدای خون یک حرکت ماندگار انسانی است که نه تنها جان بیماران را نجات می‌دهد، بلکه حس مسئولیت‌پذیری و همدلی اجتماعی را در جامعه تقویت می‌کند.

کد خبر 6611618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها