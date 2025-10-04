مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران اظهار کرد: هر ۴۵۰ سیسی خون میتواند نجاتبخش جان سه بیمار نیازمند باشد و مشارکت مردم در این امر خداپسندانه مصداق واقعی نوعدوستی و ایثار است.
وی با بیان اینکه تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون کرمانشاه روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان اسلامآباد غرب مستقر خواهد شد، افزود: این تیم در در بشت بیمارستان امام خمینی(ره) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده پذیرایی و خونگیری از اهداکنندگان خواهد بود.
میرزاده تصریح کرد: مشارکت مردم همواره پشتوانهای مهم برای استمرار خدمات حیاتی انتقال خون در استان بوده و اسلامآباد غرب از جمله شهرستانهایی است که همواره در این عرصه پیشگام و همراه بوده است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ضمن قدردانی از همراهی مردم در سالهای گذشته یادآور شد: از تمامی شهروندان نیکاندیش و نوعدوست اسلامآباد غرب دعوت میشود با حضور خود در این برنامه، به جمع اهداکنندگان خون بپیوندند و با اهدای قطرهای از زندگی، امید را به بیماران نیازمند بازگردانند.
وی خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان الزامی است و رعایت توصیههای بهداشتی و استانداردهای انتقال خون در تمامی مراحل کار مورد توجه ویژه قرار دارد.
میرزاده در پایان تأکید کرد: اهدای خون یک حرکت ماندگار انسانی است که نه تنها جان بیماران را نجات میدهد، بلکه حس مسئولیتپذیری و همدلی اجتماعی را در جامعه تقویت میکند.
نظر شما