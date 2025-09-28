استقلال زاهدان میزبان رقابت های لیگ دسته دوم کشور در هفته اول است

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار هفته اول لیگ دسته دوم کشور تیم استقلال زاهدان میزبان تیم برق شیراز است.
زاهدان - تیم فوتبال استقلال زاهدان در اولین هفته لیگ دسته دوم کشور میزبان رقابت های این لیگ در زاهدان است.
به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار هفته اول لیگ دسته دوم کشور تیم استقلال زاهدان میزبان تیم برق شیراز است.
مکان: ورزشگاه الغدیر دهکده المپیک شهرستان زاهدان
زمان: چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴/ ساعت :۱۶:۰۰
