معاون وزیر اطلاعات: وفاق و وحدت ملی رمز مقابله با دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مهدوی در دیدار با جمعی از نخبگان سیستان و بلوچستان در تالار امام رضا (ع) آخرین وضعیت سیاسی امنیتی کشور و نقش نخبگان جامعه در مقابله با اهداف دشمن را تبیین کرد.

معاون سیاسی فرهنگی اجتماعی وزارت اطلاعات در ادامه افزود: دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه داخل کشور برنامه ریزی دارد و این مهم را رمز موفقت خود می‌داند که علما، نخبگان، و آحاد مردم با هوشیاری از دسیسه‌های و نقشه‌های دشمن باید آنان را ناگام بگذارند.

وی ادامه داد: تنوع اقوام و مذاهب برای کشور ما یک مزیت بزرگ است و دشمن می‌خواهد با ایجاد تفرقه بین اقوام و اقشار مختلف اهداف خود را اجرایی کند.

مهدوی بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه آنچه رمز پیروزی ملت ایران بود، وفاق و همدلی و یکصدا شدن در مقابل دشمن متجاوز بود، حالا که دشمن در جنگ نظامی شکست خورده و نتوانسته ملت ایران را با خواسته‌های خود همسو کند، تلاش دارد تا از طریق عوامل مزدور و سربازان پیاده و نفوذی‌ها اهداف شوم خود را جاری کرده و با ایجاد اخلاف و تفرقه زمینه جنگ داخلی راه بیندازد.

معاون سیاسی فرهنگی اجتماعی وزارت اطلاعات با بیان اینکه اتحاد و وفاق و وحدت رمز پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی بود، گفت: برابر اعلام دادستان کل کشور، در جنگ ۱۲ روزه و سه هفته بعد از آن ۱۸۵۰ پرونده به عنوان همکاری با رژیم صهیونیستی در کشور برای متهمان تشکیل شده است، که بیش از ۶۰ درصد از آنان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است.

وی افزود: با اتحاد و انسجام مردم و مسئولان، قدرت پاسخگویی به خرده شرارت‌های دشمنان را داریم، و دشمن هم که پشتوانه محکم مردمی را در جنگ ۱۲ روزه دید، قطعاً برای از بین بردن این اتحاد و انسجام مردم برنامه دارد.

حجت الاسلام مهدوی بیان کرد: لازم است ضمن اطلاع رسانی بیشتر به مردم، آنان را نسبت به توطئه‌های دشمنان بیش از پیش آگاه کنیم چرا که دشمن هیچ گاه دست از دشمنی بر نخواهد داشت.

در این دیدار، تعدادی از نخبگان و رؤسای دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان به تشریح ظرفیت‌های این استان در بخش‌های مختلف پرداخته و خواستار همدلی و تعامل بیشتر برای رفع مشکلات به ویژه از مسیر علمی و دانشگاهی شدند.