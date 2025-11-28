  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

رضا رجبی از هدایت «استقلال ب» کنار رفت

رضا رجبی از هدایت «استقلال ب» کنار رفت

با اعلام باشگاه استقلال، رضا رجبی از هدایت تیم فوتبال استقلال ب در لیگ دسته دوم کنار رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، بدین‌وسیله با احترام و تقدیر از زحمات فراوان، استعفای رضا رجبی، سرمربی تیم فوتبال استقلال سیستان و بلوچستان (تیم ب استقلال) را می‌پذیرد.

رجبی به‌عنوان یکی از پیشکسوتان مطرح و از سرمایه‌های فنی فوتبال ایران، همواره منشأ خدمات صادقانه و تلاش بی‌وقفه برای پیشرفت بازیکنان جوان بوده است.

باشگاه استقلال ضمن قدردانی از تلاش‌های او در مسیر توسعه فوتبال در استان سیستان و بلوچستان و ساماندهی تیم ب، برای او آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی دارد.

انتظار می‌رود سرمربی جدید باشگاه از تجارب این پیشکسوت دلسوز بهره گرفته و از ناکامی‌ها، پلی برای کامیابی‌ها در فرصت باقیمانده بسازد.

