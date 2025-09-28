حضور جمعی از خادمان حرم عبدالعظیم حسنی (ع) در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۶ شهریور ماه) صحن مجلس شورای اسلامی و به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، تعدادی از خادمان حرم شاه عبدالعظیم در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم توسط مجتبی محمدبیگی از خادمان حرم عبدالعظیم حسنی (ع)، گفت: از عزیزان و خادمانی که در سالروز ولادت آن حضرت در صحن مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند، تقدیر می‌کنم.

همچنین به مناسبت فرا رسیدن نخستین سالگرد به شهادت رسیدن سیدحسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و سرلشکر شهید عباس نیلفروشان، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تصاویری از این ۳ شهید در صحن مجلس شورای اسلامی به نمایش درآمد.