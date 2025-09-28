  1. سیاست
  2. مجلس
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

قالیباف: در جلسه غیرعلنی درباره مسائل معیشتی مردم بحث و تصمیم‌گیری شد

قالیباف: در جلسه غیرعلنی درباره مسائل معیشتی مردم بحث و تصمیم‌گیری شد

رئیس مجلس گفت: در جلسه غیر علنی امروز مجلس درباره مسائل معیشتی مردم صحبت و تصمیمات مهمی گرفته شد که امیدواریم در اقدامات مجلس و دولت موثر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف پس از پایان جلسه غیرعلنی و ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: از ساعت ۸:۱۵ تا ساعت ۱۰:۳۵ دقیقه، جلسه مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شد.

وی بیان کرد: در این جلسه درباره موضوعات مهمی از جمله مسائل معیشتی مردم، اعطای کالابرگ، بحث مسکن، مسائل اقتصادی و دیگر مسائلی که چالش جدی برای مردم است، صحبت‌های مفصلی مطرح شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در این جلسه تصمیمات مهمی گرفته شد که امیدواریم آثار این تصمیمات بر اقدامات مجلس و دولت موثر باشد.

کد خبر 6604389
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها