به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس با اشاره به مباحث مطرح شده درباره موضوع اسنپ‌بک و مسائل جاری کشور، گفت: کمیسیون‌ها نقطه نظرات خود را در خصوص موضوعات مهم روز، به ویژه بحث اسنپ‌بک که در همه محافل مطرح است، بیان کردند. اسنپ‌بک اساساً موضوع انسجام اجتماعی را هدف قرار داده که پادزهر آن آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی عمومی و بصیرت افزایی است.

اسنپ‌بک غیرقانونی و غیرموجه است

وی ادامه داد: رئیس و اعضای مجلس شورای اسلامی بر این باورند که اسنپ‌بک ظرفیتی است که قابلیت استفاده ندارد، چرا که برجامی اکنون وجود ندارد و با توجه به عدم پایبندی طرف‌های مقابل به تعهدات، این ظرفیت از بین رفته است. با این حال، فرایند اسنپ‌بک غیرقانونی و غیرموجه است، اما با اصرار کشورهای اروپایی دنبال شده است.

گودرزی ادامه داد: آمریکا برخلاف قواعد NPT به ایران حمله کرد و کشورهای اروپایی نیز نقض عهد کردند. جمهوری اسلامی برای ایجاد اعتماد عمومی و بین‌المللی تلاش فراوانی داشته، اما ماهیت رژیم صهیونیستی که تروریستی و مانع صلح منطقه است، مانع این روند شده است. وجود رژیم صهیونیستی یک تهدید برای همه منطقه است.

گودرزی اظهار کرد: اسنپ‌بک نمی‌تواند در عرصه اقتصاد به منافع کشور آسیب جدی وارد کند، چرا که تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه حدود دو هزار فرد و نهاد اعمال شده، اما بازگشت قطعنامه‌ها تنها ۱۱۲ فرد و نهاد را تحت تحریم قرار می‌دهد. آثار روانی اسنپ‌بک بسیار بیشتر از تاثیر واقعی آن در اقتصاد است.

اگر غلطی از سوی دشمنان صورت گیرد، پاسخ ما کوبنده خواهد بود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: یکی از وظایف مهم ما، تعمیم آرامش به همه جامعه است تا مباحث اقتصادی و انسجام اجتماعی مختل نشود. جمهوری اسلامی ایران همواره از هیچ تلاشی برای حفظ منافع ملی و مصالح کشور فروگذار نکرده است، اما دشمنان از هیچ کوششی برای ضربه زدن به منافع ملت ایران کوتاهی نکرده‌اند. ملت ایران با تمام وجود ایستادگی کرده و خواهد کرد. اگر کمترین غلطی از سوی دشمنان صورت گیرد، پاسخ جمهوری اسلامی کوبنده‌تر و پشیمان کننده‌تر خواهد بود.

وی تأکید کرد: دشمنان می‌خواهند حق حیات، توان دفاعی و موشکی، غنی‌سازی و کنش‌های منطقه‌ای ایران را محدود کنند که پذیرش این خواسته‌ها یعنی تسلیم یک ملت. جمهوری اسلامی ایران اهل تسلیم نیست و در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی خواهد کرد. همچنین خطر رژیم صهیونیستی برای کل منطقه روشن است و همه کشورهای منطقه به این حقیقت اذعان دارند. مجلس امروز درباره مسیر پرامیدی به اجماع رسید و به فهم مشترک در ادامه دیدگاه‌های قبلی دست یافت که باید در کنار دولت چند مسئله را به طور جدی دنبال کنیم.

گودرزی همچنین درباره مسائل معیشتی که در جلسه غیرعلنی امروز مجلس مطرح شد، گفت: موضوع معیشت مردم باید با جدیت از سوی دولت و مجلس دنبال شود. برای امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است، اما هنوز کالاهای اساسی به قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسد که نیازمند اصلاحات جدی است. یکی از راهکارهای مجلس، اجرای طرح کالابرگ است تا کالاهای اصلی بدون تاثیر نوسانات قیمت به مردم برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: مسکن یکی از ضرورت‌های مهم جامعه است که باید با تحولات جدی همراه باشد. مردم باید در ساخت مسکن مشارکت کنند و دولت نیز وظیفه فراهم کردن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم را بر عهده دارد.

جبهه مقاومت تضعیف نشده است

گودرزی درباره انسجام ملی و آمادگی دفاعی و توجه به جبهه مقاومت که در جلسه غیرعلنی امروز مجلس مطرح شد، اظهار کرد: جبهه مقاومت نه تنها تضعیف نشده بلکه با قدرت و حوزه نفوذ بالاتر ادامه مسیر می‌دهد. امروز منطقه به ضرورت حضور مقاومت برای تأمین امنیت کشورهای منطقه پی برده است.

گودرزی گفت: درباره جنگ شناختی هم مباحث خوبی امروز مطرح شد و نمایندگان بر کنترل آثار روانی اسنپ‌بک تاکید کردند. مجلس حتماً ماموریت‌هایی را برای کمیسیون‌های مختلف در نظر می‌گیرد تا مسائل اصلی کشور را دنبال کنند. مجلس معتقد است که ما با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با درایت و آگاهی عمومی، توان عبور از این مقطع حساس را داریم. تجربه نشان داده که ایران در برابر تحریم‌ها و تهدیدها با عزت و افتخار ایستادگی کرده است و آینده کشور روشن و پرفروغ خواهد بود. جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور نمایندگان و رئیس مجلس برگزار شد و مهمان ویژه‌ای نداشتیم.

گودرزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا طرحهای نمایندگان در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه در جلسه غیرعلنی امروز مجلس مطرح شد، گفت: مباحث مختلفی وجود دارد. ما امروز از ساعت ۶ صبح نشست‌های متعددی در مجلس داشتیم و نقطه نظرات و طرحهای مختلفی وجود دارد که با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و با هماهنگی با سایر ارکان نظام حتماً در دستورکار قرار خواهد گرفت.

‌گودرزی درباره گرانی اخیر نرخ ارز، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی باید مسببین ایجاد آثار روانی مخرب مکانیسم ماشه را شناسایی و با آنها برخورد کنند. اتفاق خاصی نیافتاده که ما شاهد گرانی باشیم. اتفاقاً در مناسبات ایران با چین و روسیه در حال انجام است که با هدف پایان یکجانبه گرایی در دنیاست. دشمن می‌خواهد انسجام اجتماعی ما را با اجرای اسنپ‌بک برهم بزند.

توافق قاهره دیگر موضوعیتی ندارد

گودرزی گفت: همکاری ایران و آژانس بر اساس NPT است، اما آن توافقی که بین عراقچی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت عنوان توافق قاهره صورت گرفته بود، با فعال شدن مکانیسم ماشه خود به خود دیگر موضوعیتی ندارد و اسنپ‌بک به معنای خاتمه دادن به آن نشست است.



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بحث خروج از NPT هم در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد، گفت: خروج از NPT هم از جمله موضوعاتی است که نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند و امضا جمع کردند و جزو مطالبات آنان است که در چارچوب خودش بررسی خواهد شد.



وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خروج از NPT به دشمن برای حمله نظامی به ایران بهانه نمی‌دهد، گفت: مگر آمریکا برای حمله به دنبال بهانه بود که امروز بگوییم این اقدام ما بهانه به دست دشمن می‌دهد؟ ما که پای میز مذاکره بودیم و به ما حمله کردند.



وی در پایان و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است تغییراتی در نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اعمال شود، گفت: گاهی اوقات با حذف یارانه از یک دهک، دهک افراد هم جابه‌جا می‌شود. لذا معتقدیم که هم نظام دهک‌بندی باید تغییر کند و هم تخصیص اعتباراتی که در این زمینه در نظر گرفته شده و همچنین پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس آن است که به سمت صدک‌بندی برویم. حتماً یکسری تغییرات را در ارتباط با اجرای بهتر کالابرگ در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی خواهد شد.