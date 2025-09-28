  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

تحویل پالایشگاه فاز ۱۴ به مجتمع گاز پارس جنوبی

تحویل پالایشگاه فاز ۱۴ به مجتمع گاز پارس جنوبی

پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به مجتمع گاز پارس جنوبی به‌عنوان بهره‌بردار نهایی تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، راهبری عملیات تولید پالایشگاه فاز ۱۴ به‌عنوان سیزدهمین پالایشگاه میدان مشترک پارس جنوبی از ابتدای مهر امسال به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واگذار شده است.

بر اساس این گزارش، در چارچوب قرارداد طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، مسئولیت تکمیل ساخت و راه‌اندازی واحدهای باقی‌مانده و بازسازی و راه‌اندازی ردیف آسیب‌دیده پالایشگاه، کماکان به‌عهده شرکت نفت و گاز پارس است که بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش خواهد رفت.

تحویل آخرین پالایشگاه پارس جنوبی به بهره‌بردار نهایی، افزون بر اینکه سبب تقسیم وظایف تخصصی، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بهره‌وری می‌شود، مدیریت متمرکز بهره‌برداری از پالایشگاه‌های پارس جنوبی و اطمینان بیشتر از تأمین گاز سراسری در فصول اوج مصرف را به همراه خواهد داشت.

کد خبر 6604292
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها