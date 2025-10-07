  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

افزایش تولید محصولات جانبی پالایشگاه گاز فجر جم

افزایش تولید محصولات جانبی پالایشگاه گاز فجر جم

سرپرست شرکت پالایش گاز فجرجم از رشد تولید میعانات گازی و ال‌پی‌جی این پالایشگاه در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید خدری، سرپرست شرکت پالایش گاز فجرجم با اشاره به اینکه تولید میعانات گازی پالایشگاه این پالایشگاه به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه رسید، بیان کرد: همچنین تولید گاز مایع (ال‌پی‌جی) با رشد ۶۳ درصدی به بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ تن رسیده است.

وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی بخش قابل‌توجهی از واحدهای شیرین‌سازی به پایان رسیده و پالایشگاه آماده تولید پایدار مطابق تعهدات خود در نیمه دوم سال است، گفت: امیدوارم شرکت پالایش گاز فجر جم در زمستان بتواند نقش مهمی در تأمین سبد انرژی کشور ایفا کند.

کد خبر 6615017
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها