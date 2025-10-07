افزایش تولید محصولات جانبی پالایشگاه گاز فجر جم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید خدری، سرپرست شرکت پالایش گاز فجرجم با اشاره به اینکه تولید میعانات گازی پالایشگاه این پالایشگاه به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه رسید، بیان کرد: همچنین تولید گاز مایع (ال‌پی‌جی) با رشد ۶۳ درصدی به بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ تن رسیده است.

وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی بخش قابل‌توجهی از واحدهای شیرین‌سازی به پایان رسیده و پالایشگاه آماده تولید پایدار مطابق تعهدات خود در نیمه دوم سال است، گفت: امیدوارم شرکت پالایش گاز فجر جم در زمستان بتواند نقش مهمی در تأمین سبد انرژی کشور ایفا کند.