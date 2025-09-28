  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

حوضه دریای خزر پرباران‌ترین حوضه‌ درجه ۱ کشور در هفته اول مهرماه جاری

حوضه دریای خزر پرباران‌ترین حوضه‌ درجه ۱ کشور در هفته اول مهرماه جاری

حوضه دریای خزر با مقدار میانگین ۷.۳ میلی‌متر و بیشینه ۱۰۵.۴ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌ درجه ۱ کشور در هفته اول مهرماه جاری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها در نوار شمالی و حاشیه دریای خزر مورد انتظار است. در این مناطق مقادیر تجمعی بارش ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

بر اساس تقسیمات حوضه‌های درجه ۱ کشور، حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۷.۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۰۵.۴ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور در هفته جاری خواهد بود.

همچنین حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین بارش صفر میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای صفر میلی‌متر کم باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور است.

از میان حوضه‌های درجه ۲ کشور، حوضه تالش، مرداب انزلی با مقدار میانگین بارش ۴۷.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۰۵.۴ میلی‌متر و حوضه رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز با متوسط بارش ۲۵.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۶۲ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور هستند.

از میان استان‌های کشور، استان‌های مازندران، گیلان و گلستان با بارش تجمعی ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر در هفته جاری پر بارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.

کد خبر 6604326
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها