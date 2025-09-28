  1. استانها
  2. خوزستان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

دادستان خوزستان: با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه مماشات نمی‌کنیم

اهواز - دادستان مرکز خوزستان از تشکیل پرونده قضایی علیه افرادی خبر داد که پس از انتشار خبر فعال‌سازی مکانیسم ماشه با انتشار اخبار کذب، موجب تشویش اذهان عمومی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به انتشار برخی اخبار بی‌اساس در فضای مجازی اظهار کرد: برای افرادی که با نشر شایعات و اخبار حساسیت‌برانگیز، امنیت روانی جامعه را مختل کردند، پرونده قضایی تشکیل شده و با آنان برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

وی با هشدار به رسانه‌ها افزود: انتشار اخبار کذب به‌ویژه در شرایط حساس کنونی و پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نه‌تنها باعث نگرانی مردم می‌شود بلکه خوراک لازم برای رسانه‌های معاند را نیز فراهم می‌کند. این موضوع برای دستگاه قضا قابل پذیرش نیست.

دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر اینکه حفظ امنیت روانی جامعه در اولویت دستگاه قضا قرار دارد، خاطرنشان کرد: فضای مجازی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و رسانه‌ها نباید به ابزاری برای تشویش اذهان عمومی تبدیل شوند. هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض پیگیری خواهد شد.

کد خبر 6604460

